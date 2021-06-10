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الشرطة البريطانية: إخلاء فندق بجوار موقع انعقاد قمة G7 بعد بلاغ زائف

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الشرطة البريطانية: إخلاء فندق بجوار موقع انعقاد قمة G7 بعد بلاغ زائف
Reuters
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أخلت الشرطة البريطانية في جنوب غرب إنكلترا فندقا قريبا من مكان عقد قمة الدول السبع، بعد استلامها صباح اليوم بلاغا عن وجود عبوة مريبة هناك، ووصفتها الشرطة فيما بعد بأنها "زائفة".

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ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بريطانيا مساء أمس الأربعاء، ويقيم في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث، حيث تقيم أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي قمة G7.

وشددت السلطات إجراءات الأمن حول قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وهو أول اجتماع بالحضور الفعلي لزعماء الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال: "نعتقد حاليا أن ذلك كان تحذيرا زائفا وفتحنا تحقيقا جنائيا".

وأغلقت الشرطة الطرق والمسارات الساحلية المؤدية لخليج كاربيس، وهو المنتجع الساحلي الصغير الذي يستضيف القمة ونصبت أسوارا حديدية وطبقت قيودا أخرى في المكان.

المصدر: رويترز

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