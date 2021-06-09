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مينسك: العقوبات الأوروبية عضة من إنسان بلا أسنان

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مينسك: العقوبات الأوروبية عضة من إنسان بلا أسنان
Sputnik VIKTOR DRACHEV
صورة من الأرشيف
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وصفت السلطات البيلاروسية العقوبات الغربية ضد قطاع الطيران البيلاروسي بأنها "عضة غير مؤلمة من إنسان بلا أسنان".

وقال مدير دائرة الطيران في وزارة النقل البيلاروسية أرتيوم سيكورسكي في حديث للتلفزيون الحكومي البيلاروسي، إن "العقوبات بالطبع مضرة. لنها مضرة بالنسبة لكلا الطرفين، لكنني لن أقول إن الوضع كارثي".

وتابع قائلا إن "الوضع في قطاع الطيران مثلما كان في عام 2020 عندما بدأ وباء فيروس كورونا".

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وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خلق مشكلة للمواطنين العاديين قبل كل شيء، وليس فقط لمواطني بيلاروس، بل ومواطني الاتحاد نفسه أيضا.

وقال إن "العقوبات التي فرضها الأوروبيون علينا الآن هي بمثابة عضة من شخص بلا أسنان... مزعجة ولكن في الوقت ذاته غير مؤلمة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين بيلاروس وأغلق أجواءه أمام الطائرات البيلاروسية.

كما علق الاتحاد الرحلات الجوية إلى بيلاروس في أعقاب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك يوم 23 مايو، واعتقال السلطات البيلاروسية ناشطا مطلوبا كان على متنها.

المصدر: نوفوستي

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