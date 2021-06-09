تشاووش أوغلو: هناك حاجة للكثير من التعاون بين تركيا ومصر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن هناك حاجة للكثير من التعاون بين تركيا ومصر بخصوص عدد كبير من الملفات في المنطقة والعالم.

وكان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، قد أكد أن العلاقات مع مصر متجذرة واستخبارات البلدين على تواصل.

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وأوضح أن استخبارات البلدين تواصل محادثاتها حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن "المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية".

وتابع قائلا: "من الآن فصاعدا، سيتم اتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات".

وبين جليك أنه لدى تركيا ومصر أمور عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، والبحر المتوسط، ومستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن تركيا تحمل "نهجا إيجابيا" بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ومصر تجمعهما علاقات قوية وتاريخية، مشيرا إلى أن هناك "وحدة في القدر" بين شعبي البلدين.

المصدر: وكالات