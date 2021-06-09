إيران.. حملة المرشح همتي تدعو "أسوشيتد برس" لتغيير عنوان خبرها حول استعداده للقاء بايدن

دعت الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة الإيرانية عبد الناصر همتي وكالة أنباء "أسوشيتد برس" إلى تغيير عنوان خبرها، حول إعلان همتي استعداده للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بحال فوزه.

وقالت الحملة الانتخابية في رسالة إلى مدير الوكالة إن "العنوان الذي اختارته للقاء غامض ولا يتسق مع ما جاء في اللقاء".

وأضافت أن "همتي قال في رد على سؤال حول استعداده للقاء بايدن: ولم لا؟ شريطة أن يكون ذلك في إطار نظام الجمهورية الإسلامية، أعتقد أننا لم نشهد أي خطوات جدية من قبل السيد بايدن، وعلى واشنطن أولا العودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه، إذا رأينا خطوات عملية في ذلك ومزيدا من بناء الثقة، يمكن في مرحلة مقبلة الحديث عن هذا الأمر والتفكير بالخطوات التالية، سياساتنا العامة يرسمها المرشد وينبغي أن تحصل على موافقة مجلس الأمن القومي".

وتابعت أن "التسجيل الصوتي للقاء همتي معها متوفر في مقر المرشح الانتخابي ومستعدة لنشره عند الضرورة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 يونيو الحالي.

المصدر: RT