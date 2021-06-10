هيئة رقابية أمريكية: الشرطة لم تفرق المتظاهرين حتى يتمكن ترامب من التقاط صورة

أكدت هيئة رقابية حكومية أمريكية أن شرطة المنتزهات تتمتع بسلطة قانونية لتفريق المتظاهرين في حديقة قرب البيت الأبيض قبل أن يلتقط الرئيس السابق دونالد ترامب صورة في 1 يونيو 2020.

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وقال تقرير أعده المفتش العام بوزارة الداخلية الأمريكية وصدر يوم الأربعاء، إنه عندما قام ضباط الشرطة الفيدرالية بإخلاء المتظاهرين بالعنف من لافاييت بارك في 1 يونيو 2020، فعلوا ذلك حتى يتمكن المقاول من تثبيت سياج وليس حتى يتمكن ترامب من التقاط صور في كنيسة قريبة.

وأفادت هيئة الرقابة الحكومية في ملخص لنتائجها "وجدنا أن شرطة المنتزهات الأمريكية لديها السلطة التقديرية لتطهير لافاييت بارك والمناطق المحيطة به في الأول من يونيو".

وأوصى التقرير شرطة المنتزهات الأمريكية بوضع سياسات أكثر تفصيلا لتفريق الحشود وتحسين التنسيق بين الوكالات الفيدرالية.

ومن المرجح أن يثير التقرير انتقادات من قادة الكونغرس ومسؤولي مقاطعة كولومبيا.

المصدر: رويترز