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عمال النظافة يقتحمون مبنى إداريا في باريس

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عمال النظافة يقتحمون مبنى إداريا في باريس
AFP JOEL SAGET
صورة من الأرشيف
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اقتحم عمال النظافة المحتجون على إصلاحات السلطات، مبنى إدارة الدائرة الـ13 في العاصمة الفرنسية باريس.

ويحتج العمال على تقليص الإجازات والحد من حقهم في الإضراب عن العمل والظروف الصحية السيئة للعمل.

ودان رئيس إدارة الدائرة الـ13 جيروم كومي اقتحام المبنى، قائلا إن "العنف والسرقة والأضرار بالممتلكات أعمال غير شرعية".

وقال إن المحتجين أتلفوا بعض الوثائق التابعة للسلطات المحلية، بما فيها وثائق خاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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