عمال النظافة يقتحمون مبنى إداريا في باريس

اقتحم عمال النظافة المحتجون على إصلاحات السلطات، مبنى إدارة الدائرة الـ13 في العاصمة الفرنسية باريس.

ويحتج العمال على تقليص الإجازات والحد من حقهم في الإضراب عن العمل والظروف الصحية السيئة للعمل.

📸Retour en images sur l’action des #éboueurs et #égoutiers qui ont envahi la #mairie du 13eme arrondissement de #Paris ce matin pour protester contre la loi sur la transformation de la fonction publique. Ils ont quitté les lieux d’eux-mêmes. La Mairie condamne les faits. pic.twitter.com/KmOgoJOMFZ — Charles Baudry (@CharlesBaudry) June 9, 2021

ودان رئيس إدارة الدائرة الـ13 جيروم كومي اقتحام المبنى، قائلا إن "العنف والسرقة والأضرار بالممتلكات أعمال غير شرعية".

وقال إن المحتجين أتلفوا بعض الوثائق التابعة للسلطات المحلية، بما فيها وثائق خاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي