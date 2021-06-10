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نيجيريا: على "تويتر" الخضوع للترخيص محليا لرفع الحظر عنه

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نيجيريا: على
Reuters Kacper Pempel
موقع التواصل الاجتماعي تويتر
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أعلنت الحكومة النيجيرية أن حظر موقع "تويتر" سينتهي بمجرد أن تخضع الشركة للترخيص المحلي والتسجيل، رافضة الانتقادات بأن الحظر قد خنق حرية التعبير في البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة النيجيري لاي محمد في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "شركة تويتر سعت لإجراء محادثات مع الحكومة، بعد تعليق الأخيرة عمليات المنصة في البلاد الأسبوع الماضي".

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وأشار إلى أن "هذه المنصة تستخدم لأنشطة تهدد استقرار البلاد".

وردا على سؤال حول رفع الحظر عن "تويتر"، قال: "أولا وقبل كل شيء، يجب على تويتر التسجيل كشركة في نيجيريا".

وتابع: "يجب منحها رخصة من قبل لجنة البث، ويجب أن توافق على عدم السماح باستخدام منصتها من قبل أولئك الذين يروجون لأنشطة معادية في نيجيريا."

 

المصدر: "أ ف ب"

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