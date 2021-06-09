"داعش" يتبنى الهجوم على خبراء نزع الألغام في أفغانستان

تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين واستهدف خبراء في نزع الألغام شمال أفغانستان، وفق بيان تناقلته حسابات مقربة من التنظيم.

وقال التنظيم إنه اقتحم مقر منظمة "هالو تراست" البريطانية الخيرية حيث جمع العاملين في غرفتين قبل إطلاق النار عليهم.

واستهدف الهجوم الذي نفذته مجموعة من المسلحين الملثمين مكتبا لمنظمة HALO Trust الأمريكية البريطانية غير الحكومية في منطقة بغلان مرزاكي بالولاية.

ونقل المصابون وجثث القتلى إلى مستشفى عام في مدينة بول الخمري وسط بغلان.

المصدر: "رويترز"