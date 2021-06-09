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واشنطن: سنتابع مناورات "الغرب - 2021" الروسية عن كثب

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واشنطن: سنتابع مناورات
Sputnik Evgeny Biyatov
تدريبات "الغرب - 2017" في بيلاروس
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أكدت السفيرة الأمريكية لدى مينسك جولي فيشر أن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب سير مناورات "الغرب - 2021" الروسية البيلاروسية المزمعة.

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وخلال جلسات استماع نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أوضحت الدبلوماسية أن واشنطن تعتزم متابعة "التدريبات الروسية الكبيرة" كي تفهم "كيفية انتشارها وأي قوات وأسلحة سيتم إرسالها إلى بيلاروس وأي جزء منها سيبقى هناك".

وأشارت إلى أن حلف الناتو يولي اهتماما خاصا لتدريبات "الغرب"، وأن تدريبات "الغرب - 2021" ليست استثناء من هذه القاعدة.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستعلن عما قريب عن فرض عقوبات جديدة على بيلاروس.

المصدر: "تاس"

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