مسؤولة أمريكية تحدد موعد استئناف محادثات إيران النووية

أعلنت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية حول برنامج طهران النووي، ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت شيرمان إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015 ستُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو حزيران تعقد المحادثات.

وأضافت شيرمان في تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني: "الكثير من التقدم تحقق"، لكن لن يتسنى معرفة إمكان التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

المصدر: رويترز