بينها طائرات بدون طيار.. إسرائيل تعلن إحباط تهريب 1000 طرد لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

قالت الإدارة المدنية الإسرائيلية إن موظفيها عند معبر بيتونيا ومكتب التفتيش، أحبطوا أكثر من 1000 محاولة لتهريب طرود بريدية يشتبه في أنها تحمل مواد ذات استخدام مزدوج.

وقالت إن إحباط دخول الطرود لقطاع غزة تم في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن المواد المهربة قابلة للاستخدام في العمل العسكري.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أنه من بين المضبوطات طائرات درون صغيرة وأجهزة راديو وأجهزة تشويش ومعدات صوتية.

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية