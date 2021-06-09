عضو في الكنيست: ساعر تخلى عن إيديولوجيته اليمينية للانتقام من نتنياهو

قال عضو الكنيست عن حزب "الليكود" ميكي زوهار إن عضو الكنيست السابق جدعون ساعر، تخلى عن إيديولوجيته اليمينية لتحقيق "انتقامه الطفولي" من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال زوهار إنه لا يعقتد أن نتنياهو وحزب "الليكود" لديهما أي حيل سياسية لمنع تشكيل الائتلاف بقيادة نفتالي بينيت من يمينا ويئير لابيد من يش عتيد.

واعتبر أن "بينيت يفهم أنه فقد كل مؤيديه إذا واجه الناخبين مرة أخرى في انتخابات أخرى"، مضيفا: "لا أستطيع أن أرى أي موقف حيث سيغيرون مسارهم أو يفشلون في اللحظة الأخيرة. لقد اتخذوا قرارهم بطرد نتنياهو، بما في ذلك الثمن الباهظ الذي سيدفعونه مقابل ذلك".

ورأى أن " قرار الليكود بحجز ثلاث مقاعد على قائمته الانتخابية لأي منشق دكان نوعا من الجهد المتأخر جدا ومن غير المرجح أن ينجح.. أنا صوتت لصالح هذه الخطوة من أجل الحفاظ على هذه الفرصة حية، ولكن من الواضح أن الأوان كان قد فات".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"