اليونان تعلن عن خطة طوارئ لإيواء لاجئي مخيم جزيرة ليسبوس

أشار وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي إلى أن مشروع بناء مركز استقبال جديد للاجئين في جزيرة ليسبوس لم يبدأ بعد، رغم التعهدات ببنائه قبل الشتاء المقبل.

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وقال وزير الهجرة اليوناني "إن عملية اختيار شركات لبناء المخيم الجديد، الذي يتوقع أن يستوعب قرابة 5000 شخص لا تزال جارية، مشيرا إلى أن الأمر استغرق بعض الوقت للحصول على التراخيص اللازمة والتصاريح البيئية، وكذلك الانتهاء من إجراءات الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي".

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم اضطرار المهاجرين إلى قضاء شتاء ثان في الخيام، أجاب: "لدينا خطة طوارئ لضمان عدم رؤية هذه الصور التي شاهدناها في المخيم المؤقت في مافروفوني مرة أخرى".

وتعرض المخيم منذ 9 أشهر للحريق، وقالت السلطات اليونانية إن المهاجرين أضرموا عمدا النار في المخيم احتجاجا على احتجازهم في مخيم موريا المكتظ، الذي بني ليستوعب أقل من 3000 شخص، فيما ضم في 12500 لاجئ.

المصدر: AP