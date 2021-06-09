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مقتل شرطيين باكستانيين كانا يحرسان فريق تطعيم ضد شلل الأطفال

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مقتل شرطيين باكستانيين كانا يحرسان فريق تطعيم ضد شلل الأطفال
AP
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أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين على دراجة نارية أطلقا النار على شرطيين كانا يرافقان فريق تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب البلاد، ولاذا بالفرار.

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وقال الضابط البارز في الشرطة عدنان عزام اليوم الأربعاء، إن الهجوم وقع في منطقة مردان بإقليم خيبر بختونخوا أثناء عودة الشرطيين إلى مركز للشرطة بعد تأمين فريق مكافحة شلل الأطفال.

وأضاف عزام أن البحث جار عن المهاجمين وأن فريق التطعيم بخير، فيما لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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