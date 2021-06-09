مرشح رئاسي إيراني يعرب عن استعداده للقاء بايدن

قال المرشح الرئاسي الإيراني عبد الناصر همتي، إنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا فاز في الانتخابات، بالرغم من أن "أمريكا بحاجة إلى إرسال إشارات أفضل وأقوى" إلى طهران.

وشدد محافظ المصرف المركزي الإيراني السابق على أن "عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الهش أساسية لأي علاقة محتملة، وسط التوترات الأوسع في الشرق الأوسط".

وقال "أعتقد أننا لم نر أي شيء جاد من جانب السيد بايدن بعد.. ينبغي أولا العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبوا منه. إذا رأينا العملية وتم بناء المزيد من الثقة، فيمكننا التحدث عن ذلك"، مضيفا: "أرسل الأمريكيون إشارات إيجابية، لكن تلك الإشارات لم تكن قوية بما فيه الكفاية.. إذا كانت هناك إشارات أقوى، فسيؤثر ذلك على مدى تفاؤلنا أو تشاؤمنا".

همتي (64 عاما) هو واحد من سبعة مرشحين وافقت عليهم السلطات الإيرانية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو في الجمهورية الإسلامية.

تشير استطلاعات الرأي والمحللون إلى أنه ليس الأوفر حظا للفوز بالسباق الرئاسي، وان ترتيبه ربما يأتي وراء رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، الذي يعتقد أنه المرشح المفضل للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

المصدر: AP