قبيل قمة بوتين-بايدن.. سويسرا تعتقل مواطنا روسيا بطلب من الولايات المتحدة

قبل أيام من عقد لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف، اعتقلت السلطات السويسرية مواطنا روسيا بطلب من الولايات المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة العدل الفدرالية السويسرية إنغريد رايزر، لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء، أن المواطن فلاديسلاف كلوشين اعتقل في البلاد بطلب من الولايات المتحدة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وأشارت رايزر إلى أن السلطات الأمريكية تتهم المواطن الروسي بالتداول الداخلي غير المشروع بقيمة عشرات ملايين الدولارات بالتواطئ مع أشخاص آخرين.

وأوضحت المتحدثة أن كلوشين يواجه الترحيل إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن المواطن الروسي يحتج على هذا الإجراء.

وذكرت أن وزارة العدل السويسرية وافقت على ترحيل الموقوف إلى الولايات المتحدة، لكن يمكن تقديم طعن على هذا القرار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية.

وأكدت السفارة الروسية في سويسرا صحة التقارير عن اعتقال كلوشين.

المصدر: "نوفوستي"