المفوضية الأوروبية: استعداد لتجديد التزامنا مع تركيا بخصوص المهاجرين

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، على أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد وتركيا عام 2016 بشأن اللاجئين والمهاجرين لا زال ساري المفعول بالنسبة لبروكسل.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع وزير الهجرة اليوناني بعد اجتماعهما اليوم في بروكسل لبحث العديد من المسائل المتعلقة بمستقبل سياسة الهجرة الأوروبية، أشارت يوهانسن إلى أنها أبلغت الطرف التركي باستعداد الاتحاد للاستمرار في دعم أنقرة لتحمل عبء اللاجئين.

وأضافت: "على تركيا أن تظهر التزامها بالاتفاق المبرم خاصة فيما يتعلق باستعادة المهاجرين على الجزر اليونانية وضبط الحدود"، مثنية على التقدم الذي أحرزته أثينا في مجال خفض عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا وتأمين استقبال جيد للمتواجدين على جزرها وتعزيز سياسة الاندماج".

وكررت يوهانسن انتقاداتها لليونان بسبب وضعها مدافع صوتية على الحدود، وقالت: "يبدو لي أنها طريقة غريبة لحماية الحدود".

المصدر: "آكي"