بالفيديو.. عراك بين النواب خلال جلسة في البرلمان البوليفي

تعارك عضوان في الكونغرس البوليفي، خلال جلسة برلمانية عامة مخصصة لمناقشة تقرير عن توقيف الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز.

وتم تداول لقطات تظهر هنري مونتيرو النائب عن حزب "كريموس" اليميني المعارض وأنطونيو غابرييل كولك النائب عن حزب الحركة نحو الاشتراكية "ماس" الحاكم، وهما يتعاركان في قاعة المجلس أثناء عرض وزير الداخلية فرناندو ديل كاستيلو هذا التقرير.

🚨🇧🇴 FLASH | Les #députés boliviens se sont battus à coups de poings et de pieds dans l’hémicycle du #Congrès bolivien.



(Reuters Latam) #Boliviapic.twitter.com/ALlx1SeuqY — Conflits France (@ConflitsFrance) June 9, 2021

وأشار وزير الداخلية إلى الوضع السياسي الناجم عن استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس في عام 2019، مجددا الاتهامات التي أطلقها حزب "ماس" وحلفاؤه بمحاولة المعارضة إعداد انقلاب.



وقال وزير الداخلية: "متواطئون، متواطئون!"، مخاطبا النواب الأعضاء في "كريموس" بزعامة حاكم منطقة سانتا كروز، لويس فرناندو كاماتشو الذي أدى دورا كبيرا

في سقوط موراليس.



وطالب السناتور مونتيرو بالاحترام قبل أن يهاجمه كولك وبعض زملائه، ثم تعارك الرجلان وسقط كولك أرضا تحت ضربات خصمه.

وتشابكت النائبتان، تاتيانا أنييز من حزب "كريموس" وماريا ألانوكا "ماس" في مكان آخر يتبع للبرلمان.



وقد علقت الجلسة البرلمانية إلى حين استباب الهدوء، ثم تمكن الوزير من مواصلة كلامه.

المصدر: "ديلي ميل"