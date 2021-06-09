"نفاق وتحيز".. موسكو تعلق على الحكم على راتكو ملاديتش

انتقدت موسكو الحكم الذي أصدرته الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين أمس بحق قائد صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش واعتبرته تعبيرا عن نفاقها وتحيزها.

وقالت الخارجية الروسي في بيان لها اليوم الأربعاء إن الحكم على ملادتش أظهر مرة أخرى أن المؤسسات الدولية التي تحقق في الحرب في يوغوسلافيا السابقة "منحازة تجاه أحد أطراف النزاع".

وتابع البيان أن إدانة ملادتش "تبدو نفاقا" على خلفية تبرئة "عدالة لاهاي" لمتورطين آخرين في الصراع في يوغوسلافيا السابقة في التسعينات مثل الجنرال الكرواتي أنتي جوتوفينا والقيادي الكوسوفي راموش هاراديناي والقائد الميداني البوسني ناصر أوريتش.

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ولقت البيان أن أداء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (IRMCT) وسلفها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تميز بـ"تجاهل الحقائق والسياق التاريخي للأحداث المتعلقة بتفكك يوغوسلافيا، وتقويض الجهود الرامية لتجاوز آثار النزاع واستعادة الثقة المتبادلة في البلقان".

وذكر البيان أن المحكمة أظهرت أيضا استهتارا بحقوق ملاديش الأساسية كمتهم، وعرقلت المساعي التي بذلها ذووه وفريق دفاعه لضمان حقه في الرعاية الطبية المناسبة.

وكانت غرفة الاستئناف التابعة للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين في لاهاي رفضت في جلستها أمس الاستئناف الذي أودعه ملاديتش ضد الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 2017 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة بين عامي 1992 و1995، ليصبح بذلك الحكم نهائيا.

المصدر: RT