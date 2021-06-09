ماس: ألمانيا لا تحتاج إلى إعادة النظر في استراتيجيتها إزاء روسيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده لا ترى ضرورة في تغيير سياستها تجاه روسيا، مع أنه اعتبر أن موسكو ليست مهتمة كثيرا بالحوار مع برلين.

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وقال ماس وهو يرد على أسئلة نواب البرلمان، اليوم الأربعاء: "يجب إبقاء النافذة مفتوحة للحوار". وأضاف: "أعتقد أننا على وجه العموم لا نحتاج إلى إعادة النظر في استراتيجيتنا إزاء روسيا. نحن بحاجة إلى علاقات حسن جوار(معها)، لكن هناك انطباع في الوقت الراهن أن موسكو غير مهتمة فيما يبدو بخوض الحوار معنا بقدر ما نتمناه".

ماس: طلبنا من واشنطن إدراج موضوع نزع السلاح في أجندة قمة بايدن - بوتين

وخلال تطرقه إلى موضوع نزع السلاح، أعرب ماس عن تمني برلين أن يناقش الرئيسان الروسي والأمريكي هذا الملف خلال قمتهما المرتقبة في جنيف يوم 16 يونيو. وقال ماس بهذا الصدد: "لقد قلنا لشركائنا الأمريكيين إننا نتمنى مبدئيا أن يتم إدراج موضوع نزع السلاح في الأجندة، إذا وصل الأمر إلى قمة بوتين - بايدن".

وفي رده على سؤال عن متى ستتخلص ألمانيا من الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها، أكد الوزير أن "ذلك لن يحدث خلال فترة ولاية الحكومة الحالية".

المصدر: "تاس"