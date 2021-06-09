الأمير هاري يهدد بمقاضاة "بي بي سي" بعدما اتهمته بعدم استشارة الملكة بتسمية ابنته على اسمها

هدد الأمير هاري هيئة الإذاعة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية بعدما أفادت بأنه وميغان ماركل لم يطلبا الإذن من جدته الملكة لتسمية ابنتهما على اسمها.

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وقالت مصادر رفيعة المستوى في قصر باكنغهام لمراسل "بي بي سي" هذا الصباح إن الملكة "لم تسأل أبدا" عن رأيها في قرار الزوجين تسمية طفلتهما الجديدة "ليليبيت" وهو لقب مشتق من اسمها كان يطلق عليها في طفولتها.

وبعد صدور تقرير "بي بي سي" رد هاري في غضون 90 دقيقة، مؤكدا في بيان أن "الملكة كانت أول شخص اتصل به بعد ولادة ابنته".

ولفت البيان إلى أن "دوق ساسكس لم يكن ليستخدم اسم Lilibet ما لم تدعم الملكة هذه الخطوة".

واتخذ هاري، خطوة أخرى بعد ساعات فقط من دحض التقرير، وهدد "بي بي سي" بمقاضاتها.

المصدر: ديلي مايل