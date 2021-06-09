وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: يبدو أن كوريا الشمالية تركز على شؤونها الداخلية

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية تركز على ما يبدو على شؤونها الداخلية، بدلا من إظهار تحركات عسكرية غير عادية.

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وأدلى سوه بهذا التصريح خلال جلسة برلمانية عندما سئل عما إذا كانت هناك أي تحركات غير عادية من قبل الجيش الكوري الشمالي، بعد أن أدانت بيونغ يانغ سيئول بعد رفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ.

وقال سوه: "بناء على ما نعرفه، يبدو أن الشمال يركز على الشؤون الداخلية، ونحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على استعداد عسكري حازم مع وضع السيناريو الأسوأ في الاعتبار دائمًا، كما أننا نتابع عن كثب الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية".

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى بذل الجهود لتحسين اقتصاد البلاد، في اجتماع مع كبار المسؤولين عقد يوم الاثنين قبل الجلسة الكاملة للجنة المركزية الثامنة للحزب المقرر عقدها في أوائل يونيو.

وستكون الجلسة القادمة هي الثالثة من نوعها في هذا العام، وهو أمر غير معتاد حيث تعقد كوريا الشمالية عادة هذه الجلسة مرة أو مرتين في السنة.

المصدر: "يونهاب"