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صحيفة: تأجيل إقلاع طائرة لفريق بايدن الإعلامي من واشنطن بسبب حشرات الزيز

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صحيفة: تأجيل إقلاع طائرة لفريق بايدن الإعلامي من واشنطن بسبب حشرات الزيز
Reuters Carlos Barria
حشرة الزيز
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اضطرت السلطات الأمريكية لتأجيل إقلاع طائرة لصحفيي البيت الأبيض من واشنطن بسبب غزو حشرات الزيز للمنطقة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأربعاء.

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وأوضحت الصحيفة أن الحشرات دخلت إلى محركات الطائرة، ما أرغم مساعدي الرئيس الأمريكي على البحث عن حلول بديلة لنقل الصحفيين المكلفين بتغطية جولة جو بايدن الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء عملية الإقلاع من الساعة 21:00 إلى الساعة 23:00 يوم الثلاثاء، ثم إلى الساعة 2:15 من يوم الأربعاء.

ويبدأ بايدن يوم الأربعاء أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة الأمريكية، يشارك خلالها في أعمال قمة مجموعة "السبع الكبار" بجنوب بريطانيا، ثم يلتقي زعماء دول الناتو في بروكسل، قبل إجرائه محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

المصدر: "نوفوستي"

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