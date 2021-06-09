سويسرا بصدد اتخاذ قرار يحدد الإجراءات لضمان أمن الطيران أثناء قمة بوتين - بايدن في جنيف

أعلنت السلطات السويسرية اليوم الأربعاء أنها ستحدد في أقرب وقت الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطيران أثناء لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

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وقالت الوزارة الفيدرالية السويسرية للدفاع وحماية السكان والرياضة إن الأعمال التمهيدية المتعلقة بضمان أمن أجواء البلاد ما زالت مستمرة، موضحة أن من أبرز الإجراءات المحتملة "مراقبة المجال الجوي وإمكانية استخدام مقاتلات من قبل الشرطة الجوية، واستخدام وسائل الدفاع الجوي، وكذلك أي تقييدات على استخدام المجال الجوي من قبل الطيران المدني".

وأضافت الوزارة أن "المجلس الفيدرالي (الحكومة) سيتخذ قراره في أقرب وقت"، مشيرة إلى أن الموضوع "قيد نقاش مكثف".

من جانبه قال إيغناس جانيرا، المتحدث باسم مطار "كوينترين" الدولي في جنيف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن المطار سيبقى مفتوحا أمام الطائرات المدنية أثناء القمة المرتقبة في 16 يونيو، باستثناء "فترات وجيزة قبل وبعد هبوط طائرتي الرئيسين (الروسي والأمريكي)، وكذلك قبل وبعد إقلاعهما"، مضيفا أنه "لا حاجة إلى أي إجراءات استثنائية في المرحلة الحالية".

وأكد جانيرا أن الاستعدادات لاستقبال الضيوف الأجانب جارية منذ نحو أسبوعين، وأن فريقا خاصا تم تشكيله في المطار يجتمع أفراده يوميا لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالقمة. وأضاف المتحدث أن موظفي "كوينترين" على اتصال مستمر مع الجانبين الروسي والأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"