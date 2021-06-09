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الكنيست الإسرائيلي يقر توفير الحراسة الشخصية لجدعون ساعر

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الكنيست الإسرائيلي يقر توفير الحراسة الشخصية لجدعون ساعر
Reuters Baz Ratne
رئيس حزب "تيكفا حداشا" جدعون ساعر ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو
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أصدر الكنيست الإسرائيلي قرارا يقضي بتوفير الحراسة الشخصية لرئيس حزب "تيكفا حداشا"، جدعون ساعر، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد.

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وكان جدعون ساعر قد اجتمع  في منزله الليلة الماضية مع رئيس الوزراء المكلف، نفتالي بينيت، ونظيره بالتناوب، يائير لابيد، حيث قالوا في بيان مشترك لهم إن "كل ما نشر في وسائل الإعلام من خلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي مجرد مناورات سياسية.

كما أعلنوا قرار تعيين وزير الإسكان، زئيف الكين، في منصب الوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر حراسة مشددة لاثنين آخرين من النواب عن حزب "يمينا" اليميني، بعد إعلانهما عن تعرضهما لملاحقة، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"

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