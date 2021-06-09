طهران: طبيعي أن تبقى العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران لن توقع أي تفاهم في مفاوضات فيينا حول ملفها النووي دون تحقيق كافة مطالبها.

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وأضاف واعظي على هامش اجتماع الحكومة ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قال إنه ستبقى مئات العقوبات على إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي، أضاف واعظي"نحن نفاوض على رفع العقوبات المتعلقة بالاقتصاد والاتفاق النووي وليس حول المنظومة الصاروخية الإيرانية أو حقوق الإنسان وقضايا الإرهاب ومن الطبيعي أن تبقى العقوبات المتعلقة بتلك القضايا لأننا لا نتفاوض بشأنها".

وتابع "نسعى لرفع العقوبات قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية" مشيرا إلى أن" مفاوضات فيينا حققت تقدما كبيرا في القطاع الاقتصادي".

وقال واعظي "قيود بيع النفط والعقوبات الأمريكية لا تزال سارية حتى الآن، ومفاوضات فيينا لم تلب حتى الآن كافة مطالب إيران".

المصدر: RT