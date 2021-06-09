باشينيان: مستعد لإرسال ابني رهينة إلى باكو مقابل إطلاق سراح أسرانا

وجه القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان للأجهزة الحكومية المعنية بأن تعرض على باكو مبادلة ابنه آشوت بأسرى الحرب الأرمن المحتجزين لديها منذ الحرب الأخيرة بإقليم قره باغ.

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وقال باشينيان اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع مؤيديه في بمنطقة شيراك شمال غربي البلاد: "لقد أعطيت تعليمات لمؤسساتنا ذات الصلة بأن تبلغ الجانب الأذربيجاني رسميا بأن ابني مستعد للذهاب إلى باكو كرهينة بدلا من أسرانا".

كما جدد باشينيان اقتراحه لباكو بسحب قوات أذربيجان وأرمينيا بشكل متزامن من المناطق الحدودية، ونشر قوات حفظ سلام روسية هناك.

المصدر: وكالات