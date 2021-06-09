مسؤول صحي إيطالي: تحديد موقع المواطنين مقترح لا يليق بدولة متحضرة

قال المسؤول الصحي الإيطالي، ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو، ألبرتو تزانغريللو، إن تتبع تحركات الناس "مقترح غير لائق بدولة متحضرة على الإطلاق".

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جاء ذلك تعليقا على اقتراح عالم الفيروسات الإيطالي، أندريا كريزانتي، باستخدام تحديد الموقع الجغرافي للمواطنين عند دخولهم إلى مكان عام لتحديد وتتبع حالات كوفيد 19.

وقال تزانغريللو، في تصريحات إذاعية، إنه "يجب أن نعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية"، محذرا من أنه "بخلاف ذلك سنكون في حالة يستطيع فيها شخص ما حتى على أساس سلطته المفترضة كطبيب أو باحث أو عالم فيروسات، اقتراح أن يتم من خلال شريحة إلكترونية، تسجيلنا أو مراقبتنا بطريقة ما".

وأكد المسؤول الصحي أن "أسلوب الحياة هذا لم يعد مقبولا".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق بأن وزارة الصحة الإسرائيلية تعقبت بشكل غير قانوني الهواتف المحمولة لـ144000 مصاب بفيروس كورونا لمدة شهر دون علمهم.

وذكرت الصحيفة أن الوزارة أبلغت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست أنه بسبب "عطل في الكمبيوتر"، أخفقت الوزارة في إخطار المرضى من 13 ديسمبر إلى 12 يناير بأنه يتم تعقبهم وفقا لما ينص عليه القانون.

وحدت الحكومة الإسرائيلية في شهر مايو من العام الماضي، من دور جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" في تتبع هواتف المصابين بفيروس كورونا لتحديد مواقعهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يجب أن يكون الخيار الأخير إذا تعذر التحري.

المصدر: وكالة "آكي"+"يديعوت أحرنوت"