منظمة إسرائيلية ترفع دعوى قضائية ضد بنوك وجمعيات خيرية قطرية

قالت تقارير إعلامية عبرية، إن منظمة "يش دين" الإسرائيلية رفعت دعوى قضائية باسم 24 عائلة إسرائيلية، ضد بنوك وجمعيات خيرية قطرية، حولت أموالا لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

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وأفاد موقع "إسرائيل 24" بأن دعوى إسرائيلية ضخمة بقيمة مليار ومئتي مليون دولار رفعت ضد بنوك وجمعيات خيرية قطرية في المحكمة المركزية في مدينة القدس، وهي دعوى قدمتها منظمة "يش دين" الإسرائيلية باسم 24 عائلة لضحايا إسرائيليين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون والتي ضمت 130 اسما لمقدمي الدعوى، وادعت المنظمة في القضية، أن البنوك والجمعيات القطرية قامت بتحويل أموال لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وتشمل الدعوى الإسرائيلية، 10 جمعيات، بنوك ومنظمات خيرية من قطر والسلطة الفلسطينية، والتي يتبع جزء منها للحكومة القطرية، أبرزها "جمعية قطر الخيرية" في الدوحة Charitable Qatar Society، والتي اعلنت عنها إسرائيل عام 2008 على أنها جمعية غير قانونية.

المصدر: إسرائيل 24