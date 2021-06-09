لافروف: الغرب ليس جاهزا للحوار النزيه مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب ليس جاهزا للحوار النزيه مع روسيا.

وأعلن لافروف في خطاب ألقاه في منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي السنوي: "تواجه روسيا والعديد من الدول الأخرى عدم جاهزية الممثلين الغربيين لإجراء حوار نزيه يقوم على الوقائع ويحاولون العمل في روح "highly likely" وهناك العديد من الأمثلة لمثل هذا الموقف. ويقوض ذلك بلا شك الثقة بفكرة الحوار نفسها كوسيلة لتسوية الخلافات".

وأكد أن روسيا ستساعد بنشاط على مواصلة تنفيذ التغييرات السلمية "في اتجاه تعدد المراكز القائمة على القيادة الجماعية للدول الكبرى في حل القضايا العالمية".

وأوضح: "لكننا ما زلنا واقعيين ولا يمكننا تجاهل عدم الرغبة الشديدة وحتى العدوانية لزملائنا الغربيين في الاعتراف بالحقيقة الموضوعية، كما لا يمكننا تجاهل سعي الغرب الجماعي لتأمين مكانة متميزة لنفسه على الساحة العالمية، مهما كانت التكلفة".

ودقق الوزير الروسي أن الغرب يرفض إجراء مناقشة نزيهة بشأن حظر نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، مضيفا أن روسيا تهتم بالعلاقات البراغماتية مع الغرب والولايات المتحدة. وشدد على أن "روسيا منفتحة على المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول الشراكة الأوراسية الكبيرة، إذ أن بروكسل هي جارتنا الطبيعية".

المصدر: نوفوستي