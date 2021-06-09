هنغاريا تستعين بالخبرات التركية لتأسيس وكالة فضاء محلية

قال رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدرم، إنه سيجري قريبا زيارة إلى هنغاريا، لإجراء محادثات حول التعاون الثنائي بشأن تأسيس وكالة فضاء هنغارية على غرار مثيلتها التركية.

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وأضاف يلدرم، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن زيارته المرتقبة إلى بودابست، تأتي تلبية لدعوة موجهة من قبل وزارة الخارجية الهنغارية.

وأشار إلى أنه أجرى خلال الفترة الماضية زيارات مماثلة شملت أوكرانيا وكازاخستان، وباكستان وأذربيجان، بعد إعلان الأخيرة عن برنامجها الفضائي المحلي في 9 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن اتصالاته في هنغاريا ستكون مهمة أيضا على صعيد التعاون وتبادل الخبرات.

وأوضح يلدرم أن الدراسات الفضائية في هنغاريا تجري بإشراف وتنسيق من وزارة الخارجية الهنغارية، وأن بودابست تجري الاستعدادات اللازمة لإنشاء وكالة فضاء محلية.

وتابع: "سنعقد خلال الزيارة اجتماعا مع نظرائنا في المجر لمتابعة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين".

وأكد يلدرم أن الاجتماع سوف يتضمن محادثات حول التعاون الثنائي والاستفادة من تجربة وكالة الفضاء التركية في إنشاء وكالة فضاء هنغارية.

وقال: "سوف نشارك الأصدقاء في المجر خبراتنا تركيا ليست عضوا في وكالة الفضاء الأوروبية إلا أن وكالة الفضاء التركية تعمل على تطوير التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية".

وأضاف: "ولعل المجر ستكون من أوائل تلك الدول، لقد تلقينا في الواقع دعوات لزيارة إيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وسنقوم بإجراء زيارات إلى تلك الدول أيضا وتبادل الخبرات معها في مجال دراسات الفضاء".

وأردف: "الاجتماعات التي تعقدها وكالة الفضاء التركية مع نظيراتها في عدد من دول العالم، من شأنها أن تساهم في تعزيز برنامج الفضاء الوطني (التركي) وتحقيق أهدافه وفتح مسارات جديدة للتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء وسد الفجوة الحاصلة مع الدول المتقدمة في مجال دراسات الفضاء.

وتابع يلدرم أن وكالة الفضاء التركية تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع اتحاد الفضاء (IAF) الذي سيعقد في روسيا ما بين 14-18 يونيو الجاري، لافتا أن الاتحاد المذكور يضم مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالفضاء فضلا عن كونه أكبر منظمة في العالم تعنى بعلوم الفضاء.

المصدر: الأناضول