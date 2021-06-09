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انطلاق تمرين "مخالب الصقر 4" المشترك بين القوات البرية السعودية والأمريكية

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انطلاق تمرين
Reuters HAMAD I MOHAMMED
مشاة البحرية الأمريكية وأفراد من القوات الخاصة البحرية السعودية خلال مناورات بحرية مختلطة بين البحرية الأمريكية والبحرية الملكية السعودية
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انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية، بالمنطقة الشمالية الغربية في المملكة.

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وبحسب وكالة الأنبياء السعودية "واس"، يهدف التمرين إلى "توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية".

وأشارت "واس" إلى أن ذلك يأتي "لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية".

المصدر: "واس"

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