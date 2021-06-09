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مقتل 10 من عمال إزالة الألغام بهجوم مسلح في أفغانستان

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مقتل 10 من عمال إزالة الألغام بهجوم مسلح في أفغانستان
Reuters OMAR SOBHANI
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لقي 10 على الأقل من عمال إزالة الألغام مصرعهم وأصيب 16 آخرون بهجوم مسلح على مكتبهم في ولاية بغلان شمالي أفغانستان مساء الثلاثاء، حسبما نقل الإعلام المحلي عن مصادر أمنية.

واستهدف الهجوم الذي نفذته مجموعة من المسلحين الملثمين مكتبا لمنظمة HALO Trust الأمريكية البريطانية غير الحكومية في منطقة بغلان مرزاكي بالولاية.

ونقل المصابون وجثث القتلى إلى مستشفى عام في مدينة بول الخمري وسط بغلان.

واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان حركة "طالبان" بالوقوف وراء الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنظمة HALO Trust تم تأسيسها عام 1988 وتعمل في مجال إزالة الألغام والتخلص من الذخائر في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 8 آلاف شخص.

المصدر: وسائل إعلام إفغانية + وكالات

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