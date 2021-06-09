"الشيوخ الأمريكي" يقر تعيين أول قاض يسميه بايدن

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء بالأغلبية تعيين أول قاض يختاره الرئيس جو بايدن الساعي لإضفاء التنوع على النظام القضائي الفيدرالي بعد نحو 200 تعيين أقرها سلفه دونالد ترامب.

وأقر تعيين جوليان كزافييه نيلس بتأييد 66 عضوا، بينهم 17 جمهوريا، ومعارضة 33 ليصبح القاضي الفدرالي لولاية نيوجيرسي.

وكان نيلس وهو أمريكي من أصل إفريقي محاميا في القطاع الخاص، ومن ثم مستشارا في إحدى مناطق ولاية نيوجيرسي.

وأصبح سنة 2015 أحد رموز الشلل الذي تسببت به في واشنطن الانقسامات السياسية الكبيرة في عهد باراك أوباما.

وكان أوباما عينه قاضيا فيدراليا في نيوجيرسي، لكن الجمهوريين عطلوا تعيينه على مدى أشهر، إلى أن ألغي مع انتخاب كونغرس جديد في عهد ترامب.

وقال النائب الديمقراطي بيل باسكريل الذي يمثل ولاية نيوجيرسي: "هذا تعيين تاريخي وخطوة أولى مهمة لإعادة التوازن إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية المليئة بمنظرين يمينيين، ومتطرفين في السياسة".

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ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ في وقت لاحق أيضا تعيين قاضية أخرى هي المحامية من أصل مكسيكي وياباني ريجينا رودريجيس (57 عاما).

ومنذ توليه مهامه عين بايدن 20 قاضيا في مناصب شاغرة في المحاكم الفيدرالية.

ويفيد البيت الأبيض بأن بايدن "على اقتناع بأن النظام القضائي الفيدرالي يجب أن يعكس تنوع الأمة على صعيد الخبرة الشخصية والمهنية".

المصدر: أ ف ب