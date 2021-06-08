روسيا: نطالب بفحص طبي مستقل لملاديتش.. وقرار غرفة الاستئناف بشأنه مسيس

اعتبرت روسيا قرار غرفة الاستئناف لآلية المحاكم الجنائية الدولية بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش مسيسا، وطالبت بإجراء فحص طبي مستقل للجنرال.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين، إن القرار يأتي "استمرارا للنهج المسيس الذي بدأته المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة"، مضيفا أن آلية المحاكم الجنائية أصبح "وريثة" لهذه المحكمة.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى عدم محاسبة المسؤولين عن قصف المواقع المدنية في صربيا وقتل وإصابة آلاف المدنيين أثناء العملية العسكرية للناتو ضد صربيا عام 1999.

وأضاف أن المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة "تغاضت عن بعض الجرائم، وخاصة جرائم ألبان كوسوفو.

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وأكد أن روسيا تطالب بإجراء فحص طبي مستقل كامل لراتكو ملاديتش، مشيرا إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة وآلية المحاكم الجنائية لم تصبحا "أداة للمصالحة" في البلقان بسبب "نقص العدالة في قراراتها والهجمات على طرف واحد في النزاع والصمت عن جرائم الآخرين".

وكانت غرفة الاستئناف التابعة لآلية المحاكم الجنائية الدولية في لاهاي قد رفضت الطعن في الحكم الصادر بحق ملاديتش في 2017، حيث أدين الجنرال الصربي السابق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي البوسنة والهرسك في التسعينات، بما فيها مجزرة سريبرينيتسا التي قتل فيها آلاف البوسنيين المسلمين.

وحكم على ملاديتش عام 2017 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في 10 تهم من أصل 11 وجهت إليه.

المصدر: نوفوستي