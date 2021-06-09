سياسيان إيطاليان يشبهان نائبة بايدن اليسارية بترامب

أكدت زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" المعارض جيورجيا ميلوني، أن "نائبة الرئيس الأمريكي التي تجسد التيار اليساري كامالا هاريس، أصبحت تتحدث الآن مثل ترامب" عن المهاجرين.

وكتبت ميلوني على "فيسبوك" الثلاثاء أن "هاريس في مخاطبتها المهاجرين الذين يرغبون بالدخول إلى الولايات المتحدة، تقول بوضوح إنه سيتم إحباط الهجرة غير النظامية".

وتابعت: "ستستمر الولايات المتحدة بالدفاع عن حدودها وقوانينها، لترفض أولئك الذين يحاولون الدخول إليها بشكل غير قانوني، على غرار ما تفعل أي دولة في العالم، باستثناء إيطاليا، رهينة تيار اليسار المؤيد للهجرة".

وأضافت: "ماذا تقولون، هل نستمع لصرخة الاستنكار المعتادة من السياسيين المحليين، الصحفيين والمثقفين أم نتظاهر هذه المرة أيضا بعدم حدوث أي شيء؟".

من جانبه، كرر زعيم حزب "الرابطة" ماتيو سالفيني على فيسبوك قول هاريس: "لا تأتوا إلينا، فسنجعلكم تعودون أدراجكم. هكذا تحدثت نائبة رئيس الولايات المتحدة الديمقراطية، وهي دولة تدافع عن حدود بلادها، وهي محقة في ذلك".

وأضاف متسائلا: "هل ستتهم هاريس بالنزعة السيادية، وربما ببعض العنصرية من قبل المثقفين الإيطاليين والسياسيين اليساريين؟".



المصدر: "آكي الإيطالية"