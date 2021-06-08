خلال أقل من أسبوع.. اعتقال ثالث مرشح للانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا

أعلن القضاء في نيكاراغوا الثلاثاء أن المرشح للانتخابات الرئاسية فيليكس مارادياغا أوقف الثلاثاء بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوض سيادة البلاد.

وفي أقل من أسبوع اعتقلت السلطات في نيكاراغوا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية معارضين للرئيس الحالي دانييل أورتيغا، هم بالإضافة إلى مارادياغا كل من الصحفية كريستينا تشامورو، ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو، وقد أوقفت في العاصمة ماناغوا في 2 يونيو ثم وضعت رهن الإقامة الجبرية، والسفير السابق أرتورو كروز الذي أوقف في 5 يونيو لدى عودته من الولايات المتحدة وأودع الحبس الاحتياطي.

والتهم الموجهة إلى مارادياغا تندرج في إطار "قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة" الذي أقره في ديسمبر نظام الرئيس أورتيغا الذي يمكنه الترشح لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات المقررة في 7 نوفمبر.

ويعاقب هذا القانون "الأعمال التي تقوض الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، والتي تحرض على التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية وتستجلب تدخلاً عسكرياً، وتلك التي يتم تنظيمها بتمويل من قوى أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية ومزعزعة للاستقرار".

المصدر: أ ف ب