 
مباشر

ظريف: محادثات مثمرة مع مبعوثي الأمم المتحدة لليمن وأفغانستان

أخبار العالم

ظريف: محادثات مثمرة مع مبعوثي الأمم المتحدة لليمن وأفغانستان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qkx0

أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب ظريف: "محادثات مثمرة" مع جان أرنولت، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث".

وأضاف: "الموضوع الرئيسي: يجب أن يحصل جميع الأفغان واليمنيين على السلام بعيدا عن الإملاءات الخارجية.. القاسم المشترك المهم: إيران تسعى إلى السلام والاستقرار الإقليميين وجاهزة لتسهيلهما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا