ظريف: محادثات مثمرة مع مبعوثي الأمم المتحدة لليمن وأفغانستان

أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب ظريف: "محادثات مثمرة" مع جان أرنولت، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث".

Fruitful talks with UNSG SRs on Afghanistan, Mr. Arnault, and on Yemen, Mr. Griffiths.



Key theme: Peace processes must be owned by all Afghans and Yemenis—without external imposition.



Important common denominator: Iran seeks regional peace and stability. Ready to facilitate. pic.twitter.com/4kwUuUAHjb — Javad Zarif (@JZarif) June 8, 2021

وأضاف: "الموضوع الرئيسي: يجب أن يحصل جميع الأفغان واليمنيين على السلام بعيدا عن الإملاءات الخارجية.. القاسم المشترك المهم: إيران تسعى إلى السلام والاستقرار الإقليميين وجاهزة لتسهيلهما".

المصدر: RT