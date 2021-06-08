"فايزر" توسع اختبارات لقاحها لتشمل الأطفال دون الـ12 عاما

أعلنت شركة "فايزر" أنها بصدد توسيع نطاق اختبار لقاحها المضاد لفيروس كورونا ليشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ12 عاما.

بعد دراسة الخطوة الأولى على عدد صغير من الأطفال لاختبار الجرعات المختلفة، أصبحت "فايزر" مستعدة لتسجيل حوالي 4500 متطوع في أكثر من 90 موقعا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

واللقاح الذي صنعته الشركة الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك" مرخص للاستخدام في حالات الطوارئ لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بدأ تسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما هذا الأسبوع وسيحصل هؤلاء على جرعتين من اللقاح تبلغ كل منهما 10 ميكروغرامات، أي ثلث جرعة المراهقين والبالغين.

وسيبدأ تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في غضون أسابيع قليلة باستخدام جرعة أقل، تبلغ 3 ميكروغرامات.

المصدر: AP