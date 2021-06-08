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"الكابينيت" الإسرائيلي يعلن الثلاثاء المقبل موعدا لمسيرة الأعلام

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Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للكابينيت
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قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" تنظيم مسيرة الأعلام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن تؤدي الحكومة الجديدة قسمها يوم الأحد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن مجلس الوزراء السياسي والأمني ​قرر تنظيم "مسيرة الأعلام" الثلاثاء المقبل، في ظل إجراءات يتم الاتفاق عليها بين الشرطة ومنظمي المسيرة".

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وأشارت الهيئة إلى أن "المسيرة من المتوقع أن تنطلق بعد تنصيب حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد الائتلافية".

وأضافت أن حكومة بينيت لابيد ستؤدي القسم يوم الأحد في الساعة 16:00 حسب التوقيت المحلي.

 

المصدر: "كان" 

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