جمهوريون يحثون إدارة بايدن على إبقاء البعثات الدبلوماسية الفلسطينية مغلقة

دعا فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إدارة الرئيس جو بايدن إلى "إعادة النظر" في خططها لفتح بعثتين دبلوماسيتين فلسطينيتين، معتبرين أن خطط إعادة فتح البعثتين "مقلقة للغاية".

ووجهت مجموعة من 17 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ بقيادة ماركو روبيو رسالة لبايدن تحث فيها إدارته على "عدم إعادة فتح القنصلية العامة في القدس أو إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وقال المشرعون في رسالتهم إن خطط إعادة فتح البعثتين "مقلقة للغاية ومضللة بشكل خاص، بالنظر إلى أعمال العنف الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس"، معتبرين أن "إعادة فتح القنصلية العامة في القدس، عاصمة إسرائيل، من شأنه أن يشير بشكل خاطئ إلى أن الولايات المتحدة تدعم تقسيم عاصمة حليفنا الوثيق".

وأكد المشرعون معارضتهم لـ"الإجراءات التي تتخذها الإدارة والتي من شأنها أن تساعد القيادة الفلسطينية أو حماس وبالتالي دعم العنف والإرهاب"، وأضافوا: "بينما نحن ملتزمون بالعمل معكم بشأن طرق بناءة للتعامل مع الشعب الفلسطيني، فإننا نعارض أي جهود تبذلها إدارتكم لتقديم مكافآت وحوافز للقيادة الفلسطينية أو حماس".

وقالوا إن الشعب الفلسطيني "سيستمر في المعاناة إذا لم تُحاسب السلطة الفلسطينية أو حماس أو الجماعات الإرهابية الأخرى على أفعالهم ولن نصل إلى حل سلمي طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أعلن الشهر الماضي أن الإدارة تخطط لإعادة فتح القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس بعد دمجها مع السفارة الأمريكية في إسرائيل تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: The Hill