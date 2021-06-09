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الولايات المتحدة تطالب باستمرار مراقبة أنشطة إيران

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الولايات المتحدة تطالب باستمرار مراقبة أنشطة إيران
Reuters
الولايات المتحدة تطالب باستمرار مراقبة وكالة الطاقة الذرية لأنشطة إيران
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أكدت واشنطن أنه يتعين السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران على النحو المبين بالاتفاق الذي تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو لعدم تقويض محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وورد في بيان أمريكي يوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة: "نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من استمرارية المعرفة".

وأضاف البيان "أي إجراء من هذا القبيل سيعقد على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز

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