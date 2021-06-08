دبلوماسي روسي: علاقات موسكو مع الاتحاد الأوروبي وصلت نقطة الصفر

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يخدم مصالح أوروبا نفسها.

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وفي ختام أعمال الاجتماع الأخير لمنتدى "قراءات بريماكوف" العلمي قال غروشكو: "لقد أحسست قبل كل شيء بتنامي الوعي لعدم طبيعية العلاقات الراهنة بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

وذكر أن لدى الطرفين تجربة إيجابية من التعاون المثمر، تجسدت في حجم التبادل التجاري الذي بلغت قيمته 417 مليار يورو عام 2013، إضافة إلى حجم الاستثمارات المتبادلة الذي كان يقدر بحوالي 300 مليار دولار من الطرف الأوروبي، ومثله تقريبا من الطرف الروسي، وعقد لقاءاتت قمة "روسيا - الاتحاد الأوروبي" كل ستة أشهر، وإجراء 17 حوارا قطاعيا حول ملفات مختلفة بين الجانبين.

وأضاف أن كل هذه العلاقات أصبحت "رهينة لقرار سياسي اتخذه الاتحاد الأوروبي حيث ربطها بتنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانية"، الأمر الذي ترفضه موسكو.

وقال: "بلغنا نقطة الصفر التي لا تسمح بالسير إلى الأمام. والوضع الراهن ينافي مصالح الأوروبيين أنفسهم".

المصدر: "نوفوستي"