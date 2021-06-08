الأمم المتحدة ترحب بتثبيت الحكم على القائد السابق لقوات صرب البوسنة

رحبت الأمم المتحدة بقرار القضاء الدولي تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة الإبادة الجماعية.

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم "يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت، وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة".

المصدر: "أ ف ب"