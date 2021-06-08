وزير الدفاع الإيطالي: تصرف مستغرب من الإمارات

انتقد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني رفض الإمارات عبور طائرة عسكرية إيطالية أجواءها إلى أفغانستان للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي وانسحاب البعثة العسكرية من هناك.

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وقال غويريني للصحفيين على هامش مراسم إنزال العلم في هرات: لقد تم اتخاذ بعض المبادرات الدبلوماسية باستدعاء السفير الإماراتي لطلب الإيضاحات والتعبير عن كامل خيبة الأمل والاستغراب من رفض تحليق طائرتنا في الاجواء الامارتية، رغم إبلاغ أبو ظبي المسبق بطلب عبور الطائر.

ووفق الإعلام الإيطالي، فإن الطائرة اضطرت للهبوط في مطار الدمام السعودي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية