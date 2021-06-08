زاخاروفا: مشروع القانون الأوكراني حول "الشعوب الأصيلة" يثبت كييف في مواقفها القومية المتطرفة

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أوكراني يحذف الشعب الروسي من قائمة الشعوب الأصيلة في أوكرانيا.

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وذكرت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام" أن مجلس النواب (الدوما) الروسي قد دان مشروع القانون الذي ينص على أن مفهوم "الشعب الأصيل" ينطبق فقط على أي مجتمع عرقي تشكل في أراضي أوكرانيا ولا يتمتع بدولة قومية خارج البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن هذه الصياغة تعني أن "الروس والمجريين واليهود والروسينيين (وهم أقلية سلافية تقطن في غرب أوكرانيا وبعض الدول الأخرى بشرق أوروبا) وغيرهم، لا يمكن تصنيفهم شعوبا أصيلة وفقا لمشروع القانون الأوكراني".

وتابعت زاخاروفا أن تبني قوانين من هذا القبيل "يثبت أوكرانيا في مواقفها القومية المتطرفة والنازية الجديدة"، مضيفة: "مغزى رسالة كييف للسكان واضح فهي تقول: إذا كانت لدى مجموعتكم العرقية أو شعبكم دولة قومية فلا تطالبوا بالتساوي في الحقوق مع الأمة الأوكرانية المزعومة واعلموا أنه قد يحدث لكم في كل لحظة أن ترحلوا إلى حيث دولتكم القومية".

وأبرزت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن سريان القانون سيشمل في حال تبنيه ملايين المواطنين الأوكرانيين.

المصدر: "نوفوستي"