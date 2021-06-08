انتخاب إسرائيل لأول مرة عضوا في مجلس تابع للأمم المتحدة

بتأييد أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تم انتخاب إسرائيل كعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية.

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وعقب التصويت، أوضح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قائلا: "اختيار إسرائيل لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) يعني اعترافا بابتكاراتنا وإبداعنا، الأمر الذي يفيد جميع دول العالم، فضلا عن دليل على جهودنا الدبلوماسية في جميع أنحاء المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه "سيستمر في قيادة إسرائيل إلى إنجازات جديدة وتوسيع جهود التعاون في الأمم المتحدة".

تجدر الإشارة إلى أنه يتم انتخاب الدول لمدة ثلاث سنوات، حيث تم انتخاب 18 دولة جديدة هذا الأسبوع لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتبدأ فترة ولايتها في 1 يناير 2022، إذ أن تخصيص المقاعد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يأتي على أساس التمثيل الجغرافي، مع 14 مقعدا للدول الإفريقية، و13 لأوروبا الغربية، و11 لدول آسيا والمحيط الهادئ، و10 لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وست من دول أوروبا الشرقية.

المصدر: "I24NEWS"