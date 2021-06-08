وزير خارجية إيطاليا: من المهم الإدراك بأن إيطاليا عليها إدارة حوالي 20% من كامل مساحة المتوسط

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء، بأن إيطاليا تقترب من الإعلان عن منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن "الإقرار الوشيك لقانون سيسمح بإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيطاليا سيمثل خطوة مهمة في نهج سلطات إيطاليا تجاه البحار".

وأضاف دي مايو، في ندوة بعنوان "البحار والصحة" نظمتها السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي، "أن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لن يستلزم فقط توسيع الحقوق السيادية الحصرية لإيطاليا على مناطق بحرية كبيرة بشكل خاص، بل سيزيد من مسؤولية بلدنا عن الإدارة المتوازنة والمستدامة لموارد البحر".

ولفت وزير الخارجية الإيطالية، إلى أنه "من هذا المنظور، سيكون من الأهم توصل إيطاليا للإدراك بأن عليها إدارة منطقة تساوي حوالي 20% من كامل مساحة البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: آكي