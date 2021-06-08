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بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تمنع نائبا صهيونيا من اقتحام المسجد الأقصى

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بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تمنع نائبا صهيونيا من اقتحام المسجد الأقصى
Reuters
عضو الكنيست الإسرائيلي عن الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير
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منعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عضو الكنيست الإسرائيلي عن الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير من اقتحام المسجد الأقصى.

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وأظهرت مقاطع فيديو، النائب الإسرائيلي يجادل ضباط الشرطة عند باب المغاربة، المؤدي إلى باحة المسجد الأقصى.

وقال بن غفير بعد منعه من قبل الشرطة الاسرائيلية من اقتحام المسجد الأقصى إن "هناك ازدواجية في تطبيق القانون لدى الشرطة، حيث تسمح لعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي، بالدخول وتمنعني من التجول في "جبل الهيكل" وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى".

وكان بن غفير هدد بوقت سابق بأنه سينفذ اقتحاما للمسجد الأقصى قي حال منعت الشرطة الإسرائيلية "مسيرة الأعلام" في القدس التي كان مقررا إقامتها في القدس الخميس.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس، بأنه تم إلغاء "مسيرة الأعلام" للمستوطنين بسبب المخاوف الأمنية.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس

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