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الشرطة البريطانية تستعد لتأمين قمة مجموعة G7

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الشرطة البريطانية تستعد لتأمين قمة مجموعة G7
Reuters
مدينة كورنوول، بريطانيا
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توافد الآلاف من أفراد الشرطة من مختلف أنحاء بريطانيا لتعزيز إجراءات تأمين قمة زعماء مجموعة السبع (G7) هذا الأسبوع من احتجاجات قال منظموها إنها ستكون "مزعجة" ومعطلة.

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وستعقد أول قمة بحضور فعلي منذ نحو عامين لزعماء الاقتصادات المتقدمة الكبرى في كورنوول بجنوب غرب بريطانيا وستركز على جائحة كورونا وتغير المناخ.

وأغلقت الشرطة طرقا ومسارات ساحلية تؤدي إلى خليج كاربيس، وهو منتجع صغير مطل على البحر سيستضيف القمة، وأقامت أسوارا من الصلب وفرضت قيودا أخرى.

وقالت شرطة ديفون وكورنوول إنه تم استدعاء 5 آلاف من أفراد الشرطة الإضافيين للمساعدة في العملية وإن نحو 6500 شرطي وموظف سيشاركون فيها إجماليا.

وقال مساعد قائد الشرطة والمسؤول عن تأمين القمة، غلين مايهيو: "كل ما سنقوم به سيكون متناسبا ومشروعا".

وأضاف: "نعلم أن أنظار وسائل الإعلام العالمية ستكون مركزة علينا في الأيام السبعة المقبلة".

المصدر: رويترز

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